02 июля 2021, 12:09
Главу городского округа Коломны нашли мертвым в собственной квартире
В правоохранительных органах сообщили, что квартира градоначальника была заперта изнутри, а рядом с телом нашли оружие. Основная версия следствия – суицид
Фото: kolomnagrad.ru
Главу городского округа Коломна Дениса Лебедева обнаружили с огнестрельным ранением в собственной квартире.
Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах сообщил, что квартира градоначальника была заперта изнутри, а рядом с телом нашли оружие. Основная версия следствия – суицид.
В ГУ МВД по Московской области подтвердил информацию о кончине мэра Коломны. Подробностей инцидента в полиции не сообщили.
Денис Лебедев родился 17 октября 1974 года в Коломне, а в 1997 году окончил Коломенский педагогический институт по специальности «Учитель истории и социально-гуманитарных дисциплин». Главой городского округа он стал в 2016 году.