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02 июля 2021, 12:09

Главу городского округа Коломны нашли мертвым в собственной квартире

В правоохранительных органах сообщили, что квартира градоначальника была заперта изнутри, а рядом с телом нашли оружие. Основная версия следствия – суицид

Главу городского округа Коломны нашли мертвым в собственной квартире
Фото: kolomnagrad.ru

Главу городского округа Коломна Дениса Лебедева обнаружили с огнестрельным ранением в собственной квартире.

Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах сообщил, что квартира градоначальника была заперта изнутри, а рядом с телом нашли оружие. Основная версия следствия – суицид.

В ГУ МВД по Московской области подтвердил информацию о кончине мэра Коломны. Подробностей инцидента в полиции не сообщили.

Денис Лебедев родился 17 октября 1974 года в Коломне, а в 1997 году окончил Коломенский педагогический институт по специальности «Учитель истории и социально-гуманитарных дисциплин». Главой городского округа он стал в 2016 году.

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