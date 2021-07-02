02 июля 2021, 10:48
Власти Москвы назвали основную причину роста заболеваемости коронавирусом
Вице-мэр Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова назвала основной причиной резкого роста заболеваемости коронавирусом распространение индийского штамма. Этот штамм медики считают более агрессивным и заразным
Фото: rupres.com
Вице-мэр Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова назвала основной причиной резкого роста заболеваемости коронавирусом распространение индийского штамма. Этот штамм медики считают более агрессивным и заразным.
Чиновника в беседе с ТАСС также отметила, что на быстрое распространение индийского штамма влияет «множество причин».
Напомним, что ситуация с коронавирусом в России стала ухудшаться в мае. 1 июля в стране уже было зарегистрировано более 23 тысяч новых случаев заражения COVID-19. В Москве несколько дней подряд фиксировался антирекорд по числу смертей от коронавируса.