02 июля 2021, 10:37
В РПЦ предложили подыскать для сборной России по футболу духовника
Председатель патриаршей комиссии по вопросам физкультуры и спорта митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан (Баданин) предложил найти для сборной России по футболу духовника
Фото: Getty Images
Председатель патриаршей комиссии по вопросам физкультуры и спорта митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан (Баданин) предложил найти для сборной России по футболу духовника.
Представитель РПЦ в беседе с РИА Новости отметил, что «решение этой проблемы назрело». Выступление российской сборной на Евро-2020 показалось, что футболисты немотивированные, «какие-то не боевые и духовно слабенькие».
«Конечно, должны быть духовники в нашей сборной, обязательно заниматься окормлением наших ребят», - добавил митрополит Митрофан.
Напомним, что сборная России по футболу не смогла пройти в 1/8 финала Евро-2020, а в последнем матче группового этапа проиграла команде Дании со счетом 1:5.