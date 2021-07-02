Российских металлургов попросили сократить потребление технического кислорода ради ковидных пациентов
Минпромторг обратился к металлургическим компаниям с призывом сократить потребление технического кислорода при производстве стали. Это позволит производителям газа в большем объеме поставлять медицинский кислород в больницы
Минпромторг обратился к металлургическим компаниям с призывом сократить потребление технического кислорода при производстве стали. Это позволит производителям газа в большем объеме поставлять медицинский кислород в больницы.
Первый замглавы ведомства Василий Осьмаков предложил проработать возможность временно перераспределить мощности производителей, чтобы не допустить дефицита газа для нуждающихся в медицинском кислороде пациентов с коронавирусом, сообщает РБК.
Минпромторг направил крупным металлургическим предприятиям письмо с просьбой предоставить сведения об объемах закупки технических газов. В своем письме ведомство предупредило о пересмотре этих контрактов, так как объем произведенного медицинского кислорода «стремительно сокращается».
Отметим, что ранее глава правительства Михаил Мишустин потребовал от профильных министерств обеспечить медицинские учреждения достаточным запасом кислорода в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.
Металлургические заводы используют технический кислород для производства чугуна и стали. При этом медицинский кислород, который используют для лечения пациентов, отличается от технического минимальными количествами примесей.