Госдеп США внес Россию в список стран, в которых торгуют людьми
Госдепартамент США опубликовал доклад, в котором Россию внесли в список стран, где нарушаются принятые в Америке нормы против торговли людьми. России инкриминируют пособничество в эксплуатации рабочих из Северной Кореи
Госдепартамент США опубликовал доклад, в котором Россию внесли в список стран, где нарушаются принятые в Америке нормы против торговли людьми. России инкриминируют пособничество в эксплуатации рабочих из Северной Кореи.
По данным американских властей, российское правительство «активно соучаствовало» в практике принудительного труда северокорейских рабочих. Так, власти не проверяли рабочих на наличие признаков торговли людьми и не выявляло жертв торговли людьми, игнорируя «достоверные сообщения» в предыдущие годы о том, что у КНДР есть лагеря в России, где принудительно эксплуатируется труд тысяч северокорейских рабочих.
В отчете Госдепа также перечислены 11 стран с «задокументированной политикой или схемами торговли людьми». Речь идет о торговле людьми в рамках финансируемых государством программ, принудительном труде, сексуальном рабстве и вербовке несовершеннолетних солдат.
В этот список помимо России вошли Китай, Афганистан, Мьянма, Куба, Эритрея, Северная Корея, Иран, Южный Судан, Туркмения и Сирия.