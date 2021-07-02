02 июля 2021, 07:42
Премьер Михаил Мишустин повысил прожиточный минимум почти на 300 рублей
Глава российского правительства Михаил Мишустин установил размер прожиточного минимума на 2022 год для разных групп населения. Прожиточный минимум будет повышен почти на 300 рублей
Фото: usp86.ru
Глава российского правительства Михаил Мишустин установил размер прожиточного минимума на 2022 год для разных групп населения. Прожиточный минимум будет повышен почти на 300 рублей.
Согласно решению премьер-министра, с 1 января 2022 года прожиточный минимум для трудоспособного населения составит 13 026 рублей.
В среднем по стране на душу населения прожиточный минимум составит 11 950 рублей. Для пенсионеров он составит 10 277 рублей, а для детей – 11 592 рубля.
В текущем году прожиточный минимум установлен правительством в размере 11 653 рублей.