Глава МВД Германии обвинил УЕФА в росте заболеваемости коронавирусом
Глава МВД Германии Хорст Зеехофер обвинил Союз европейских футбольных ассоциаций в причастности к росту заболеваемости коронавирусом из-за проведения чемпионата Европы по футболу
Глава МВД Германии Хорст Зеехофер обвинил Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в причастности к росту заболеваемости коронавирусом из-за проведения чемпионата Европы по футболу.
Чиновник назвал УЕФА «совершенно безответственной» организацией и выразил мнение, что ее руководители просто слишком меркантильны, сообщает Reuters.
Заявление главы МИД Германии последовало после того, как власти Финляндии заявили о заражении коронавирусом 400 футбольных болельщиков, которые вернулись с матчей Евро-2020, проходивших в Санкт-Петербурге.
«По состоянию на 30 июня вернувшиеся с матчей сдали 386 положительных тестов на коронавирус, еще 50 заразились от них. Больше всего случаев — в Хельсинки, Эспоо и Вантаа», - говорится в заявлении финского Минздрава, которое цитирует «Интерфакс».
Губернатор Петербурга Александр Беглов в свою очередь утверждал, что проведение Евро-2020 не сказалось на росте заболеваемости COVID-19.