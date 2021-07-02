В Москве против школьницы возбудили дело из-за шпаргалки на ЕГЭ
Выпускница одной из московских школ стала фигуранткой административного дела из-за использования шпаргалки на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) по химии. Девушку обвинили в нарушении порядка проведения итоговой аттестации из-за шпаргалки на ЕГЭ по химии
Выпускница одной из московских школ стала фигуранткой административного дела из-за использования шпаргалки на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) по химии.
Девушку обвинили в нарушении порядка проведения итоговой аттестации из-за шпаргалки на ЕГЭ по химии.
По версии следствия, на пальцах рук выпускницы Е. Мельник были написаны формулы. Из-за шпаргалки школьницу удалили из аудитории, а представитель Департамента образования Москвы составил на нее административный протокол. Девушке «светил» штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей.
Мельник признала вину, заявила, что использовала шпаргалку для получения высокого балла, и раскаялась в своем поступке.
Мировой судья судебного участка №352 Москвы Ирина Довгунь, которая рассматривала дело школьницы, ограничилась устным замечанием «подсудимой». Дело против школьницы закрыли.