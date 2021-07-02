В Москве число ковидных пациентов на аппаратах ИВЛ выросло в 1,5 раза
Москве по состоянию на 1 июля число тяжелых пациентов с коронавирусом, которые подключены к аппаратам ИВЛ (искусственная вентиляция легких), за последние три недели выросло в 1,5 раза
Фото: twitter.com/izvestia_ru
Москве по состоянию на 1 июля число тяжелых пациентов с коронавирусом, которые подключены к аппаратам ИВЛ (искусственная вентиляция легких), за последние три недели выросло в 1,5 раза.
В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом по Москве сообщили, что сейчас на аппаратах ИВЛ находятся 709 пациентов. 14 июня число таких пациентов составляло 457 человек.
В столичном оперштабе отметили, что рекордным для города показателем числа ковидных пациентов на ИВЛ является 731 человек.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал «взрывным» рост заболеваемости коронавирусом в городе, в связи с чем власти ввели новые ограничения и обязательную вакцинацию от COVID-19 для некоторых категорий граждан.