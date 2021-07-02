Власти Москвы обвинили рестораторов в «игре с общественным мнением» из-за жалоб на систему QR-кодов
Московские власти не поверили в заявление экспертов о том, что местные рестораны и кафе в первые дни действия системы пропусков по QR-кодам потеряли 80% своей выручки. В мэрии столицы заявили, что рестораторы в данной ситуации «злоупотребляют, играют с общественным мнением»
Московские власти не поверили в заявление экспертов о том, что местные рестораны и кафе в первые дни действия системы пропусков по QR-кодам потеряли 80% своей выручки. В мэрии столицы заявили, что рестораторы в данной ситуации «злоупотребляют, играют с общественным мнением».
В ходе Московского урбанистического форума вице-мэр столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов заявил, что многие предприниматели сейчас пытаются злоупотреблять пандемией коронавируса и «играть с общественным мнением».
Например, рестораторы заявили, что в первый же день после ввода системы QR- кодов их выручка упала на 80%. Владимир Ефимов на этот счет заявил, что выручка заведений общепита, конечно, сократилась, но всего на 15-20%.
«И она на сегодняшний момент выше, чем среднегодовая выручка прошлого года», - добавил чиновник, слова которого приводит «Интерфакс».
Напомним, что в Москве с 28 июня посетить рестораны и кафе можно только по предъявлению сертификата о вакцинации против коронавируса, отрицательного ПЦР-теста или справки о наличии антител. При этом ПЦР-тест необходимо сдавать каждые три дня.