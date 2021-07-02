Мэрия Сочи анонсировала открытие первого COVID-free пляжа
Мэрия Сочи сообщила о планах открыть первый «свободный от коронавируса» пляж. Позагорать и искупаться там смогут только отдыхающие, которые смогут предъявить сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест на коронавирус
Мэрия Сочи сообщила о планах открыть первый «свободный от коронавируса» пляж. Позагорать и искупаться там смогут только отдыхающие, которые смогут предъявить сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Тест должен быть сделан не более чем за три дня до посещения. Дети в сопровождении взрослых никакие справки предоставлять не должны.
Вице-мэр Сочи Инна Петухова сообщила агентству ТАСС, что первый «COVID-free» пляж откроется в ближайшие дни.
Чиновница отметила, что на этот пляж также смогут попасть граждане со справкой о наличии антител после перенесенного заболевания.
Свободный от коронавируса пляж откроется на пляжной территории гостиницы «Лазурная».
Напомним, что с 1 августа в отели и пансионаты Краснодарского края смогут заселиться только туристы с сертификатом о вакцинации против коронавируса и со справкой о наличии антител.