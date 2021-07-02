02 июля 2021, 00:03
Глава правительства поручил привить от коронавируса федеральных чиновников
Согласно поручению премьера, прививать госслужащих принудительно не будет, однако ответственные лица должны обеспечить возможность вакцинации сотрудников, в том числе на рабочих местах
Фото: mbk-news.appspot.com
Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил провести вакцинацию от коронавируса всех чиновников федеральных органов власти.
Согласно поручению премьера, прививать госслужащих принудительно не будет, однако ответственные лица должны обеспечить возможность вакцинации сотрудников, в том числе на рабочих местах.
Напомним, что ранее власти некоторых регионов ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для госслужащих и других категорий граждан, чья работа предполагает контакты с людьми.
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