01 июля 2021, 19:33
Бизнесмена Виктора Батурина задержали по делу о покушении на мошенничество
В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали известного бизнесмена Виктора Батурина, который приходится родным братом супруге экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елене Батуриной. Предпринимателя подозревают в покушении на мошенничество
Фото: women.gid29.ru
В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали известного бизнесмена Виктора Батурина, который приходится родным братом супруге экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елене Батуриной. Предпринимателя подозревают в покушении на мошенничество.
Источник «Интерфакса» сообщил, что Виктора Батурина задержали за попытку получить «незаконным путем» рыночную стоимость 25% акций девелоперской группы «Интеко», основанной его сестрой в 1991 году.
Напомним, что Виктор Батурин ранее уже был признан виновным в мошенничестве при продаже помещений в Москве в 2011 году. Бизнесмена приговорили к 3 годам условного срока. В 2013 года Виктора Батурина приговорили к 7 годам колонии общего режима и штрафу в размере 700 тысяч рублей. Освободился он в 2016 году.