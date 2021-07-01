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Общество
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01 июля 2021, 19:15

В Тюмени выставили на продажу бывшую двухэтажную квартиру экс-заместителя Сергея Собянина

В Тюмени выставили на продажу бывшую квартиру заместителя губернатора Свердловской области Олега Чемезова, который ранее занимал должность первого заместителя Сергея Собянина

В Тюмени выставили на продажу бывшую двухэтажную квартиру экс-заместителя Сергея Собянина
Фото: oblgazeta.ru

В Тюмени выставили на продажу бывшую квартиру заместителя губернатора Свердловской области Олега Чемезова, который ранее занимал должность первого заместителя Сергея Собянина.

Квартира площадью 440 кв.м. продается по цене 46,6 млн рублей. В объявлении о продаже указано, что в помещении есть сауна, джакузи, бильярд и «красный ковер на лестнице в подъезде», сообщает Znak.com.

Двухэтажную квартиру в доме по адресу Тюмень, улица Челюскинцев, 29, переехавший в Тюмень из Ханты-Мансийска чиновник купил в середине 2004 года. Она была сделана за счет объединения двух квартир на разных этажах.

Одну из квартир чиновник купил у влиятельного тюменца Валерия Ланцова. В начале двухтысячных годов он курировал все тендеры администрации Сергея Собянина.

В 2006 году господин Олег Чемезов после ухода из тюменского правительства продал двухуровневую квартиру Максиму Соловью, который возглавлял страховую компанию «Югория-Мед» в Ханты-Мансийске.

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