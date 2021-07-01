Суд восстановил на работе сотрудника метрополитена, уволенного из-за поддержки Навального
Судья обязала метрополитен выплатить ему через месяц зарплату за все пропущенные дни, а также и моральную компенсацию в размере пяти тысяч рублей. Кириленко планирует выйти на работу с 5 июля
Городской суд подмосковного Сергиево-Посада восстановил на работе уволенного сотрудника метрополитена Максима Кириленко. Об этом сам Кириленко рассказал изданию The Insider.
Судья обязала метрополитен выплатить ему через месяц зарплату за все пропущенные дни, а также и моральную компенсацию в размере пяти тысяч рублей. Кириленко планирует выйти на работу с 5 июля.
Кириленко работал бухгалтером в метро и потерял работу после того, как в интернет попала база сторонников оппозиционера Алексея Навального. По словам главы независимого профсоюза «Метрополитена» Николая Гостева, профсоюз сопровождает иски 43 бывший сотрудников столичной подземки, которые таким образом потеряли работу. Все дела рассматриваются по месту жительства истцов – в Москве и Подмосковье.
Сами представители столичного метрополитена просили отказать в исках и настаивали, что в увольнениях не было ни политики, ни давления, а все контракты с сотрудниками были расторгнуты по соглашению сторон.
Источник - «МБХ медиа»