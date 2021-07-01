В Совете Федерации предложили устанавливать инвалидность переболевшим коронавирусом
Каждый человек независимо от профессии должен иметь возможность получить инвалидность из-за нарушения функций внутренних органов, возникших после коронавирусной инфекции
Каждый человек независимо от профессии должен иметь возможность получить инвалидность из-за нарушения функций внутренних органов, возникших после коронавирусной инфекции. Об этом заявил «Парламентской газете» член Комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач России Владимир Круглый.
Сенатор напомнил, что COVID-19 может вызвать серьезные осложнения сердечно-сосудистой системы, фиброз легких, тромбозы и прочее. От этих последствий должны лечить по программам реабилитации.
Сейчас получить инвалидность из-за осложнений после заболевания коронавирусом могут сотрудники медучреждений: врачи, средний и младший медперсонал, водители машин скорой помощи, то есть все, кто был связан с лечением ковидных пациентов. Согласно приказу Минздрава, инвалидность по такой причине установят, если медики заразились COVID-19 именно на работе, при этом болезнь подтверждена лабораторно или решением врачебной комиссии.
Круглый считает, что такая норма должна распространяться не только на медперсонал, но и на всех людей, перенесших инфекцию с осложнениями. «Понятно, что у врачей особые условия труда, они находятся в особой опасности, но у нас же в целом независимо от профессии дают людям инвалидность. Я думаю, что любой человек, у которого нарушились функции внутренних органов после коронавируса, должен иметь право своевременно получить статус инвалида», — сказал сенатор.
Источник - «МБХ медиа»