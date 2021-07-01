Из-за отсутствия лекарств умерла девушка, выходившая с плакатом «Хочу жить» к Минздраву
Умерла 26-летняя Дарья Семенова, которая в ноябре 2019 года вышла на одиночный пикет к зданию Минздрава с плакатом «Хочу жить!», протестуя против регулирования лекарств в России
Умерла 26-летняя Дарья Семенова, которая в ноябре 2019 года вышла на одиночный пикет к зданию Минздрава с плакатом «Хочу жить!», протестуя против регулирования лекарств в России. Об этом сообщает «Фонтанка».
В ноябре 2019 года пациенты с муковисцидозом и их родители по всей стране вышли на пикеты — требовали вернуть оригинальные антибиотики, которые ушли с рынка из-за изменений в законе о госзакупках. Родители страдающих муковисцидозом детей обращались в Минздрав с петицией: «с российского фармрынка уходят и оригинальные антибиотики — препараты, без которых наши дети не могут жить и будут задыхаться от инфекций, пожирающих их легкие».
По данным издания, причиной смерти Семеновой стали осложнения после заражения коронавирусом.
Муковисцидоз — генетическое заболевание, которое преимущественно поражает дыхательную и пищеварительную системы. Оно не поддается лечению, однако жизнь такого пациента могут существенно продлить импортные медикаменты.
Источник - «МБХ медиа»