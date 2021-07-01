«Лига безопасного интернета» предложила Роскомнадзору замедлить TikTok
«Лига безопасного интернета» обратилась в Роскомнадзор с просьбой проверить TikTok из-за материалов о самоубийствах, пропаганды наркотиков и оскорблений чувств верующих
«Лига безопасного интернета» обратилась в Роскомнадзор с просьбой проверить TikTok из-за материалов о самоубийствах, пропаганды наркотиков и оскорблений чувств верующих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора организации Екатерину Мизулину, дочь сенатора Елены Мизулиной.
«»Лига безопасного интернета» обратилась в Роскомнадзор в связи с распространением на платформе TikTok большого числа запрещенного контента. В организации отмечают, что модерация такого контента в этой соцсети практически отсутствует», — заявила Мизулина.
Организация приложила к обращению более тысячи ссылок на посты в TikTok, содержащих «запрещенную информацию». Мизулина рассказала, что информация о суицидах распространяется с помощью хештегов, некоторые из которых имеют до двух миллионов просмотров. Она связала несколько самоубийств, произошедших весной, «с распространением противоправной информации на платформе TikTok».
«Лига безопасного интернета» попросила Роскомнадзор принять меры вплоть до замедления трафика соцсети на территории России.
Источник - «МБХ медиа»