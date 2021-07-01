01 июля 2021, 09:43
Синоптики предсказали сильнейшую засуху в центральной части России
Синоптики предупредили о сильнейшей засухе, которая накроет Москву и центральную часть России. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что такая засуха случается один раз в 10 лет
Фото: astrakhanfm.ru
Синоптики предупредили о сильнейшей засухе, которая накроет Москву и центральную часть России. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что такая засуха случается один раз в 10 лет.
В беседе с агентством «Москва» синоптик заявил, что обычно июль считается самым влажным месяцем в году, однако в июле 2021 года выпадет не более 20-30% от месячной нормы осадков. При этом на северо-западе центральной части России за июль может вообще не выпасть «ни капли».
Одновременно с этим температура воздуха будет на 0,5-1 градус выше многолетних значений метеорологической статистики.