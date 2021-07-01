Жители Лобни и Сходни пожаловались президенту на шум самолетов из «Шереметьево»
Жители подмосковного города Лобня и химкинского микрорайона Сходня записали видеообращение к президенту Владимиру Путину, в котором пожаловались на «бесконтрольные» полеты самолетов из аэропорта «Шереметьево»
Жители подмосковного города Лобня и химкинского микрорайона Сходня записали видеообращение к президенту Владимиру Путину, в котором пожаловались на «бесконтрольные» полеты самолетов из аэропорта «Шереметьево».
Данное обращение также поддержали жители деревень Чашниково и Голиково Солнечногорского района и других населенных пунктов, расположенным вблизи воздушной гавани, сообщает «Экооборона».
В частности, жители Лобни пожаловались, что развитие их города практически остановилось, так как под глиссадой «Шереметьево» запрещено строить социальные учреждения. Кроме того, постоянный шум и загрязнение воздуха от самолетов негативно сказываются на здоровье людей.
Граждане просят главу государства изменить траекторию маршрутов самолетов, запретить ночные полеты, снизить нагрузку на «Шереметьево», а недавно построенную третью взлетно-посадочную полосу – закрыть.
«Нас лишили права спокойно жить, отдыхать, растить детей, нас лишают здоровья, а Росавиация и Роспотребнадзор не реагируют на наши обращения», - говорится в обращении.
Жители городов и деревень, которые располагаются рядом с аэропортом «Шереметьево», записали свое обращение для прямой линии с Владимиром Путиным, однако в эфире их жалобы озвучены не были.