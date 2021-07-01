01 июля 2021, 09:23
В Сочи предприимчивый мужчина под прикрытием «крыши» в спецслужбах захватил пляж
Врио главы федеральной территории «Сириус» Андрей Столяров сообщил в своем Instagram, что мужчина самовольно захватил укромный и чистый пляж, разместил там лежаки в виде кроватей и бунгало, после чего начал сдавать их отдыхающим
Фото: Яндекс.Дзен
В Сочи предприимчивый мужчина под прикрытием несуществующей «крыши» в спецслужбах захватил пляж и сдавал лежаки туристам за деньги.
Врио главы федеральной территории «Сириус» Андрей Столяров сообщил в своем Instagram, что мужчина самовольно захватил укромный и чистый пляж, разместил там лежаки в виде кроватей и бунгало, после чего начал сдавать их отдыхающим.
«Хозяин пляжа» утверждал, что у него есть «крыша» в правоохранительных органах. В реальности никаких покровителей в силовых структурах у него не было.
Сейчас мужчина проходит обвиняемым по делу о мошенничестве. Размещенные им на пляже лекажи конфисковали и вывезли.