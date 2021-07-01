В Петербурге непривитых медработников хотят лишить компенсаций за заражение COVID-19 на работе
Власти Санкт-Петербурга подготовили проект постановления, в котором говорится о лишении непривитых от коронавируса медицинских работников компенсационных выплат за заражение COVID-19 на работе. Соответствующий документ опубликован на сайте Смольного
Фото: topspb.tv
Власти Санкт-Петербурга подготовили проект постановления, в котором говорится о лишении непривитых от коронавируса медицинских работников компенсационных выплат за заражение COVID-19 на работе. Соответствующий документ опубликован на сайте Смольного.
Согласно действующим в северной столице правилам, врачам и медработникам полагается компенсация за заражение коронавирусом в размере 300 тысяч рублей. Если вследствие болезни медик получил инвалидность, размер компенсации увеличивается до 500 тысяч рублей. В случае смерти медработника от осложнений, вызванных COVID-19, его родственники получат миллион рублей.
Теперь же петербургские чиновники хотят лишить этих выплат медработников, которые отказались ставить прививку от коронавирусной инфекции.
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