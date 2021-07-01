Транспортная прокуратура проверит информацию об огромных очередях на регистрацию в аэропорту «Пулково»
Транспортная прокуратура Санкт-Петербурга проводит проверку соблюдения прав пассажиров в аэропорту «Пулково». Поводом для проверки послужили публикации в СМИ об огромных очередях на стойках регистрации
Транспортная прокуратура Санкт-Петербурга проводит проверку соблюдения прав пассажиров в аэропорту «Пулково». Поводом для проверки послужили публикации в СМИ об огромных очередях на стойках регистрации.
В прокуратуре заявили, что ситуация в «Пулково» находится под контролем.
Ранее портал о путешествиях FrequentFlyers.ru опубликовал фотографии из петербургского аэропорта, на которых было запечатлены толпы пассажиров, ожидающих регистрации на рейсы. По данным портала, регистрация на рейсы в штатном режиме проходила только у компании «Россия», которая оформляет пассажиров собственными силами.
Авиакомпании «Аэрофлот» и «Победа» пользуются услугами хендлинговой компании «Воздушные ворота Северной столицы» - управляющей компании аэропорта «Пулково». Из-за нехватки сотрудников регистрация пассажиров на рейсы осуществляется с задержкой.
В «Победе» изданию сообщили, что за последнюю неделю в связи с задержками в оформлении улететь не смогли 1500 человек.
Также отмечается, что пассажиры в огромных очередях на регистрации не соблюдают социальную дистанцию и не пользуются защитными масками.