Аналитики насчитали в России 13,3 миллиона нищих граждан
В исследовании аудиторско-консалтинговой компании FinExpertiza сообщается, что по данным на в 2020 год, 9,1% населения России проживало на доход, который не превышает 10 тысяч рублей в месяц. В 2019 году доля нищих составляла 10,2%
В России 9,1% населения (13,3 млн человек) живут на зарплату менее 10 тысяч рублей. Этих людей официально можно считать нищими.
В исследовании аудиторско-консалтинговой компании FinExpertiza сообщается, что по данным на в 2020 год, 9,1% населения России проживало на доход, который не превышает 10 тысяч рублей в месяц. В 2019 году доля нищих составляла 10,2%.
Среди регионов с самой высокой долей жителей с доходом не более 10 тысяч рублей лидируют Тыва (нищих в этом регионе 28,6%), Ингушетия (27,8%), Карачаево-Черкессия (22,3%), Алтай (20,9%) и Калмыкия (20,8%), сообщает «Лента.ру».
Меньше всего нищих проживает на Чукотке (0,5%), в Магаданской области (0,8%), Ненецком автономном округе (1%), Москве (1,1%) и Ямало-Ненецком автономном округе (1,2%).