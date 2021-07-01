Сотрудников ГИБДД научат мгновенно выявлять пьяных водителей на дорогах
Глава ведомства Михаил Черников рассказал, что закупка такого оборудования будет производиться в рамках реализации национального проекта по повышению безопасности на дорогах
На вооружении у Госавтоинспекции России появится оборудование для моментального выявления пьяных водителей на дороге.
Глава ведомства Михаил Черников рассказал, что закупка такого оборудования будет производиться в рамках реализации национального проекта по повышению безопасности на дорогах. Такой прибор может определять наличие паров алкоголя по выдыхаемому воздуху.
Глава ГИБДД отметил, что во многих иностранных государствах такое оборудование уже давно применяется, что позволяет силовикам «почти мгновенно» выявлять пьяных водителей, сообщает ТАСС.
Михаил Черников добавил, что в России люди продолжают гибнуть по вине пьяных водителей – такие случаи составляют треть от общего количества ДТП с погибшими.
По данным ГИБДД, в первой половине 2021 года за управление транспортом в состоянии опьянения инспекторы привлекли к ответственности более 220 тысяч водителей. Из них 27 тысяч водителей были привлечены к ответственности за пьяное вождение повторно.