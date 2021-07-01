Московские рестораторы назвали бессмысленными меры поддержки бизнеса со стороны мэрии
Представители ресторанного бизнеса Москвы назвали бессмысленными меры поддержки заведений общепита, которые мэрия города объявила после введения системы QR-кодов при посещении ресторанов и кафе
Представители ресторанного бизнеса Москвы назвали бессмысленными меры поддержки заведений общепита, которые мэрия города объявила после введения системы QR-кодов при посещении ресторанов и кафе.
В беседе с газетой «Ведомости» владельцы ресторанов заявили, что предложенные властями меры позволят им лишь «продержаться какое-то время».
Так, владелец сети ресторанов «Якитория» Александр Муратов считает, что помощь государства не покроет всех убытков предпринимателей, а глава отдела торговых помещений CBRE в Москве Марина Малахатько заявила, что смысла в отсрочке платы за аренду городских помещений нет, так как у города площади арендуют только 5%.
Кроме того, некоторые рестораторы вообще не подпадают под условия для получения субсидий.
Напомним, что в Москве с 28 июня посещать кафе и рестораны могут только обладатели QR-кодов, которые оформляются привитым от коронавируса гражданам и переболевшим (при наличии у них антител). Также заведения общепита можно посещать по отрицательному ПЦР-тесту, но срок его действия составляет только три дня.
Мэрия Москвы заявила, что на время действия «бесковидной системы» поддержит рестораторов за счет отсрочки уплаты арендных платежей, субсидий и льготных кредитов.