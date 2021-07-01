Глава Свердловской области отчитался о поставках вакцины от COVID-19 фотографией из аэропорта Тель-Авива
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своем Instagram отчитался о поставке в Екатеринбург новой партии вакцины против коронавируса фотографией из аэропорта Тель-Авива
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своем Instagram отчитался о поставке в Екатеринбург новой партии вакцины против коронавируса фотографией из аэропорта Тель-Авива.
«Буквально час назад в Екатеринбург прилетела партия вакцины „Спутник V“. 12 000 доз прямо сейчас везут из аэропорта Кольцово в ГАУ „Фармация“», - подписал снимок глава региона.
Telegram-канал «Свет Екатеринбург» отмечает, что на опубликованной губернатором фотографии можно увидеть логотип крупнейшей израильской национальной авиакомпании «Эль Аль». В свою очередь «Открытые медиа» нашли эту фотографию на сайте израильской ежедневной деловой газеты Calcalist.
В израильской газете сообщалось, что в аэропорту Тель-Авива выгружают партию американской вакцины от коронавируса Pfizer.