Глава Подмосковья пообещал не вводить QR-коды в общественном транспорте, если граждане будут прививаться
Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал не вводить систему QR-кодов в общественном транспорте, если жители региона будут прививаться от коронавируса быстрыми темпами
Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал не вводить систему QR-кодов в общественном транспорте, если жители региона будут прививаться от коронавируса быстрыми темпами.
В эфире телеканала «Россия-24» глава Подмосковья заявил, что при нынешних темпах вакцинации к июлю в области должны привиться 1,5-2 миллиона человек. «Это будет очень важно и здорово для того, чтобы в сентябре спокойно пойти в школу, институт и, вообще, зажить нормальной жизнью», - заявил Андрей Воробьев.
Ранее глава областного Минздрава Светлана Стригункова не исключила введения системы QR-кодов при использовании общественного транспорта. Предполагалось, что им смогут пользоваться только привитые граждане и переболевшие коронавирусом при условии наличия у них антител.