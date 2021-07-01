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Общество
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01 июля 2021, 02:42

Глава Подмосковья пообещал не вводить QR-коды в общественном транспорте, если граждане будут прививаться

Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал не вводить систему QR-кодов в общественном транспорте, если жители региона будут прививаться от коронавируса быстрыми темпами

Глава Подмосковья пообещал не вводить QR-коды в общественном транспорте, если граждане будут прививаться
Фото: udms.mosreg.ru

Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал не вводить систему QR-кодов в общественном транспорте, если жители региона будут прививаться от коронавируса быстрыми темпами.

В эфире телеканала «Россия-24» глава Подмосковья заявил, что при нынешних темпах вакцинации к июлю в области должны привиться 1,5-2 миллиона человек. «Это будет очень важно и здорово для того, чтобы в сентябре спокойно пойти в школу, институт и, вообще, зажить нормальной жизнью», - заявил Андрей Воробьев.

Ранее глава областного Минздрава Светлана Стригункова не исключила введения системы QR-кодов при использовании общественного транспорта. Предполагалось, что им смогут пользоваться только привитые граждане и переболевшие коронавирусом при условии наличия у них антител.

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