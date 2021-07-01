«Роснефть» выиграла суд против «Дождя» из-за слов нефтяного эксперта в прямом эфире
Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск государственной компании «Роснефть» к телеканалу «Дождь» об опровержении слов эксперта по нефтяному рынку Михаила Крутихина
Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск государственной компании «Роснефть» к телеканалу «Дождь» об опровержении слов эксперта по нефтяному рынку Михаила Крутихина.
Арбитраж обязал «Дождь» опубликовать опровержение в телеэфире и на своем сайте, удалить с сайта фрагмент эфира и выплатить «Роснефти» 22 тысячи рублей расходов на оплату госпошлины. По решению суда, журналист «Дождя» Денис Катаев, который вел тот самый эфир, должен выплатить компании Игоря Сечина 4 тысячи рублей расходов на госпошлину.
«Роснефть» судилась с «Дождем» из-за фрагмента вечернего выпуска новостей «Здесь и сейчас», а также опубликованного на сайте канала отрывка из него под заголовком «Это туфта». Эксперт Михаил Крутихин в программе прокомментировал заявление Игоря Сечина о том, что «Роснефть» является единственной в мире нефтяной компанией, которая закончила год с прибылью.
Эксперт заявил, что «то ли это Сечин лапшу на уши президенту вешает, то ли они вдвоем в доле», «а если посмотреть, каким образом он пытается организовать добычу этих 25 миллионов тонн в год, то мы увидим, что там тоже такая же туфта», сообщает «МБХ медиа».
Примечательно, что «Роснефть» требовала опровергнуть слова, сказанные в прямом эфире, хотя федеральный закон «О СМИ» освобождает журналистов от ответственности за сведения, распространенные таким образом.