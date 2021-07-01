01 июля 2021, 01:04
В аэропорту «Шереметьево» задержали режиссера эфира YouTube-канала «Навальный LIVE»
В московском аэропорту «Шереметьево» сотрудники полиции задержали бывшего режиссера эфира YouTube-канала «Навальный LIVE» Алексея Яковлева. Его задержали в самолете – сразу после посадки в столице
Фото: donate.stream
В московском аэропорту «Шереметьево» сотрудники полиции задержали бывшего режиссера эфира YouTube-канала «Навальный LIVE» Алексея Яковлева. Его задержали в самолете – сразу после посадки в столице.
Алексей Яковлев сообщил «Открытым медиа», что его силовики увезли его на допрос в Следственный комитет по делу о мошенничестве, которое ранее было возбуждено против Алексея Навального.
Суть этого дела состоит в том, что Алексей Навальный якобы потратил на личные нужды часть суммы в размере 588 млн рублей, которые были собраны в качестве пожертвований на антикоррупционную деятельность.