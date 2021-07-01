Новым главным тренером сборной России по футболу может стать Леонид Слуцкий
Леонид Слуцкий сейчас является основным кандидатом на замену Станиславу Черчесову. Именно его кандидатуру сейчас рассматривает Российский футбольной союз (РФС)
Новым главным тренером сборной России по футболу вместо Станислава Черчесова может стать Леонид Слуцкий, который сейчас тренирует казанский «Рубин».
Источник издания «Бизнес Online» сообщает, что Леонид Слуцкий сейчас является основным кандидатом на замену Станиславу Черчесову. Именно его кандидатуру сейчас рассматривает Российский футбольной союз (РФС).
В последнем футбольном сезона казанский «Рубин» под руководством Слуцкого занял четвертое место в Российской премьер-лиге (РПЛ). Ранее тренер уже работал с национальной сборной, но при нем команда не прошла в 1/8 финала Евро-2016.
Напомним, что под руководством Станислава Черчесова российская сборная вылетела с Евро-2020 по итогам группового этапа. В последнем матче против Дании россияне проиграли со счетом 1:5.