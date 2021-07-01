01 июля 2021, 00:05
Власти Кубани разрешили заселять в гостиницы и пансионаты переболевших COVID-19 туристов
Власти Краснодарского края снова изменили правила въезда на курорты. С 1 августа в отели и санатории можно будет заселиться не только привитым туристам, но и переболевшим. Для заселения им придется предоставить справку о наличии антител к коронавирусу
Власти Краснодарского края снова изменили правила въезда на курорты. С 1 августа в отели и санатории можно будет заселиться не только привитым туристам, но и переболевшим. Для заселения им придется предоставить справку о наличии антител к коронавирусу.
В администрации Кубани отметили, что новые антиковидные требования не будут распространяться на детей младше 6 лет. Их заселят в гостиницу без каких-либо справок, сообщает РИА Новости.
Напомним, что в первоначальной версии указа губернатора Вениамина Кондратьева говорилось, что с 1 августа в краснодарские объекты размещения разрешается заселять только привитых туристов. С 1 июля по 1 августа заселиться еще можно по отрицательному ПЦР-тесту на коронавирус.