Фонд Михаила Ходорковского признали нежелательной организацией в России
Список нежелательных организаций пополнили зарегистрированные в Великобритании «Фонд Будущее России», «Фонд Ходорковского» и «Оксфордский российский фонд»
Генпрокуратура признала четыре иностранные организации «нежелательными» на территории России. Список пополнили зарегистрированные в Великобритании Future of Russia Foundation («Фонд Будущее России»), Khodorkovsky Foundation («Фонд Ходорковского») и Oxford Russia Fund («Оксфордский российский фонд»), а также французская организация European Choice («Европейский выбор»).
В список «нежелательных» указанные организации были включены «по результатам изучения поступивших материалов», однако конкретные причины власти не озвучили.
Одновременно с этим в генпрокуратуре заявили, что деятельность этих иностранных организаций якобы представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ.
По данным «Медиазоны», «Фонд Ходорковского» (экс-глава НК ЮКОС Михаил Ходорковский) занимался работой лицея для сирот в подмосковном Кораллове, а также выделял гранты Оксфордскому российскому фонду.