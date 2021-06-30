«Национальная Медиа Группа» отказалась раскрыть аудиторам заработок Алины Кабаевой
Медиахолдинг «Национальная Медиа Группа», подконтрольный друзьям президента России Юрию Ковальчуку и Геннадию Тимченко, отказался предоставлять аудиторам данные о зарплате председателя совета директоров
Медиахолдинг «Национальная Медиа Группа», подконтрольный друзьям президента России Юрию Ковальчуку и Геннадию Тимченко, отказался предоставлять аудиторам данные о зарплате председателя совета директоров Алины Кабаевой. Аудиторы также не смогли получить сведения о зарплате президента холдинга Кирилла Ковальчука.
«Собеседник» со ссылкой на аудиторское заключение компании PricewaterhouseCoopers сообщает, что «Национальная Медиа Группа» не раскрыла в бухгалтерской отчетности за 2020 год информацию о составе акционеров и основного управленческого персонала. Холдинг также не раскрыл данные о размере вознаграждений, начисленных основному управленческому персоналу за 2019-2020 годы.
Ранее издание сообщило, что бывшая гимнастка и депутат Госдумы Алина Кабаева в качестве председателя совета директоров «Национальной Медиа Группы» получила в 2018 году 785,4 млн рублей. В первой половине 2020 года Алина Кабаева заработала 152,7 млн рублей (по данным Пенсионного фонда России).