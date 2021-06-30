В Петербурге полицейские задержали мужчину с плакатом «Владимир Путин, хватит врать»
В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали местного жителя Валерия Кащука, который стоял с плакатом «Владимир Владимирович Путин, хватит врать». Одиночный пикет был приурочен к прямой линии главы государства с гражданами
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В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали местного жителя Валерия Кащука, который стоял с плакатом «Владимир Владимирович Путин, хватит врать». Одиночный пикет был приурочен к прямой линии главы государства с гражданами.
Портал «ОВД-Инфо» сообщает, что Валерия Кащука полицейские доставили в отдел №78. Что именно инкриминируют петербуржцу, не сообщается.
Традиционная прямая линия с Владимиром Путиным началась в 12:00 по московскому времени. Во время мероприятия несколько раз пропадала связь. Организаторы прямой линии объяснили это хакерскими атаками.