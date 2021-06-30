СКР начал проверку по жалобе омского пенсионера на лишение его звания «Ветеран труда»
Пенсионер из Омска обратился к президенту Владимиру Путину во время прямой линии. Мужчина сообщил, что отработал более 40 лет, после чего ему было присвоено звание ветерана труда Омской области
Следственный комитет по Омской области начал проверку по факту жалобы местного жителя на лишение его звания «Ветеран труда».
Ведомство в ходе проверки установит причины, по которым омские чиновники лишили Владимира Василькова звания «Ветеран труда» и оставили его без социальных выплат.
Пенсионер из Омска обратился к президенту Владимиру Путину во время прямой линии. Мужчина сообщил, что отработал более 40 лет, после чего ему было присвоено звание ветерана труда Омской области.
«Сейчас немножко пенсию прибавили, [звание] ветерана труда убрали, льготу убрали. Платили хоть 550 рублей, сейчас я никто, в душу наплевали. Не я один такой…», - заявил Васильков.
Глава государства назвал решение омских властей «абсолютно необоснованным». «У нас есть такое общее правило - нельзя людей лишать тех льгот, которые они уже имеют, надо внимательно посмотреть», - заявил Владимир Путин.