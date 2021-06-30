Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о готовности закрыть курорты из-за коронавируса
В ходе заседания оперштаба по вопросу предупреждения распространения коронавируса глава полуострова заявил, что не допустит «уничтожения медицины, и чтобы большое количество людей раньше времени из жизни уходили из-за этого»
Глава республики Крым Сергей Аксенов заявил о готовности властей закрыть регион для туристов, если ситуация с распространением коронавируса ухудшится.
В ходе заседания оперштаба по вопросу предупреждения распространения коронавируса глава полуострова заявил, что не допустит «уничтожения медицины, и чтобы большое количество людей раньше времени из жизни уходили из-за этого».
Сергей Аксенов подчеркнул, что жесткие ограничения в Крыму будут введены, если нынешняя динамика прироста заболевших не станет лучше, сообщает «Интерфакс».
В свою очередь руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская заявила о множественных нарушениях санитарных требований на местных курортах. Например, кафе игнорируют запрет на работу в ночное время, а граждане отказываются носить защитные маски.
Напомним, что в соседнем Краснодарском крае в связи с ростом заболеваемости с 1 июля гостиницы и пансионаты будут заселять только туристов с сертификатами о вакцинации или отрицательными ПЦР-тестами на COVID-19.