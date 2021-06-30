В аэропорту «Пулково» из-за нехватки сотрудников возникли огромные очереди на стойках регистрации
В петербургском аэропорту «Пулково» возникли огромные очереди пассажиров, которые еще не зарегистрировались на свои рейсы. Люди жалуются в соцсетях, что из-за столпотворения опаздывают на свои рейсы
В петербургском аэропорту «Пулково» возникли огромные очереди пассажиров, которые еще не зарегистрировались на свои рейсы. Люди жалуются в соцсетях, что из-за столпотворения опаздывают на свои рейсы. При этом в воздушной гавани утверждают, что работа идет в штатном режиме.
Портал о путешествиях FrequentFlyers.ru опубликовал фотографии очевидцев из «Пулково», на которых видно, что в зоне регистрации скопилось очень много пассажиров. Социальная дистанция между ними при этом не соблюдается, а в защитных масках стоят единицы.
Портал отмечает, что на стойках регистрации авиакомпании «Россия» больших очередей нет, так как этот перевозчик регистрирует пассажиров собственными силами. «Победа» и «Аэрофлот» в петербургском аэропорту пользуются услугами хендлинговой компании «Воздушные ворота Северной столицы» (УК аэропорта «Пулково»), которая из-за нехватки людей сейчас срочно набирает студентов и даже поставила на стойки регистрации офисных сотрудников из бизнес-центра.
Представитель службы наземного контроля лоукостера «Победа» сообщил, что из-за нехватки операторов пассажиры по несколько часов ожидают регистрации на свои рейсы. И это притом, что около 30% пассажиров регистрируются онлайн.
«Это немыслимая ситуация, особенно в условиях пандемии. «Победа» продляет посадку, заказывает дополнительные автобусы, но все равно многие люди так и не доходят до гейта. За крайнюю неделю в июне не улетело более 1500 человек», - сообщил сотрудник лоукостера.
В пресс-службе «Пулково» утверждают, что аэропорт работает в штатном режиме, а скопление пассажиров в зоне регистрации возможно в связи с пиковым периодом и задержкой в это время нескольких авиарейсов.