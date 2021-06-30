Владимир Мединский посоветовал обратиться к психиатрам сторонникам теории чипирования через прививку от COVID-19
Бывший глава Минкультуры России, а сейчас помощник президента Владимир Мединский посоветовал обратиться к психиатрам гражданам, которые считают, что при вакцинации от коронавируса их чипируют
Бывший глава Минкультуры России, а сейчас помощник президента Владимир Мединский посоветовал обратиться к психиатрам гражданам, которые считают, что при вакцинации от коронавируса их чипируют.
Мединский отметил, что сторонникам теории о чипировании населения через прививки от COVID-19 «надо серьезно работать психологам, а то и психиатрам», сообщает РИА Новости.
Бывший министр напомнил, что в российской истории не раз были примеры «мракобесного» отношения к медицине, когда происходили «чумные бунты» и убийства врачей, которые лечили людей от холеры. Но в старые времена такое отношение к медицине можно было объяснить безграмотностью большей части населения. «Сейчас вроде умеют читать и писать, но только хуже от этого получается», - отметил чиновник.
Г-н Мединский призвал россиян в вопросе вакцинации «включить голову и выключить остальные части тела».