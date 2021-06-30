Супруге москвича, который спросил у президента о вакцинации, пригрозили увольнением
Жена Евгения Цветкова работает к школе. Теперь ей угрожают увольнением. «Так как у директоров есть какие-то свои метки в личном деле, то и работа в любой московской школе для нее прекращена. Не знаю, насколько это правда, и чем все закончится», - рассказал журналистам москвич
Фото: Kremlin.ru
Россияне, которым удалось задать вопрос президенту Владимиру Путину в ходе прямой линии с населением, стали сталкиваться с проблемами на работе.
Так, супруге москвича Евгения Цветкова, который задал главе государства вопрос об обязательной вакцинации против коронавируса, пригрозили увольнением.
По данным издания Daily Storm, жена Цветкова работает к школе. Теперь ей угрожают увольнением. «Так как у директоров есть какие-то свои метки в личном деле, то и работа в любой московской школе для нее прекращена. Не знаю, насколько это правда, и чем все закончится», - рассказал журналистам москвич.