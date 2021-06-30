30 июня 2021, 13:48
Во время прямой линии операторы показали номера телефонов граждан, приславших вопросы президенту
Во время прямой линии президента Владимира Путина с россиянами операторы показали в эфире монитор с вопросами граждан. При этом в кадр попали номера телефонов тех, кто прислал свои вопросы главе государства
Фото: Telegram-канал "Двач"
Во время прямой линии президента Владимира Путина с россиянами операторы показали в эфире монитор с вопросами граждан. При этом в кадр попали номера телефонов тех, кто прислал свои вопросы главе государства, сообщает «Двач».
Согласно российскому законодательству, демонстрация личных телефонов граждан без их согласия является нарушением закона о защите персональных данных.
В Кремле данный инцидент пока не прокомментировали.