30 июня 2021, 13:37
Депутат Госдумы призвал власти избавить россиян с низкой зарплатой от уплаты НДФЛ
Депутат Госдумы Олег Шеин во время прямой линии с президентом Владимиром Путиным призвал избавить граждан от подоходного налога и поднять минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
Фото: club-nissan.ru
Депутат Госдумы Олег Шеин во время прямой линии с президентом Владимиром Путиным призвал избавить граждан от подоходного налога и поднять минимальный размер оплаты труда (МРОТ).
Парламентарий предложил ввести нулевую ставку подоходного налога для людей с низкими зарплатами. Какой размер зарплаты при этом будет считаться низким, не уточняется.
Олег Шеин также предложил ввести «экономическое» наказание для работодателей, которые нанимают работников неофициально. Депутат считает, что их можно лишать налоговых льгот и государственных подрядов.
«Около 30 миллионов граждан получают серую или черную зарплату, и этот огромный сегмент влияет на ту систему, где есть официальные договоры», - отметил депутат.