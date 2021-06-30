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30 июня 2021, 13:00

Арестованный в Белоруссии Дмитрий Попов попросил Владимира Путина лишить его гражданства РФ

Россиянин Дмитрий Попов, арестованный в Белоруссии по обвинению в массовых беспорядках, обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой лишить его гражданства РФ. Письмо обвиняемого опубликовал белорусский блогер Антон Мотолько

Арестованный в Белоруссии Дмитрий Попов попросил Владимира Путина лишить его гражданства РФ
Фото: donbasstoday.ru

Россиянин Дмитрий Попов, арестованный в Белоруссии по обвинению в массовых беспорядках, обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой лишить его гражданства РФ. Письмо обвиняемого опубликовал белорусский блогер Антон Мотолько.

В своем обращении Дмитрий Попов указал, что больше года ждал, что «Россия своих не бросает», но в реальности оказалось, что «на своих у России избирательная слепота».

«Вступаются лишь за тех, помощь которым может принести политические очки руководству России. За простых смертных, как я, который не снимет санкции, не купит лишний танкер нефти, никто не заступится», - заявил россиянин.

Попов также рассказал, что сотрудник российского посольства в Белоруссии навестил его в СИЗО всего один раз и заявил: «Дима, ну вы же все понимаете!». В ответ россиянин заявил, что как раз не понимает, почему за целый год консулы лишь раз поинтересовались его судьбой. Также он отказывается понимать, «почему тот диалог происходил после пыток в отношении меня в присутствии сотрудника КГБ».

В заключении Дмитрий Попов обвинил российские власти в предательстве и заявил, что не хочет иметь паспорт страны, «которая готова жертвовать своими гражданами в интересах другой страны».

«Быть гражданином страны-предателя я не хочу и не буду», - подтверкнул россиянин.

Дмитрий Попов проходит обвиняемым по делу белорусского блогера Сергея Тихановского, который планировал участвовать в выборах президента республики. Россиянина белорусские власти обвиняют в разжигании ненависти и вражды, а также в массовых беспорядках.

 

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