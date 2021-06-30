30 июня 2021, 12:46
Владимир Путин снова высказался против обязательной вакцинации населения
Глава государства заявил, что и раньше выступал против принудительной вакцинации, но добавил, что главы регионов имеют право вводить обязательную вакцинацию для отдельных групп граждан в зависимости
Фото: Kremlin.ru
Президент Владимир Путин в ходе прямой линии с российскими гражданами высказался против обязательной вакцинации, в том числе от коронавируса.
Глава государства заявил, что и раньше выступал против принудительной вакцинации, но добавил, что главы регионов имеют право вводить обязательную вакцинацию для отдельных групп граждан в зависимости от эпидемиологической обстановки.
«Это в рамках закона еще 1998 года, никакой неразберихи здесь нет», - заявил Владимир Путина.
Напомним, что в некоторых российских регионах в связи со «взрывным» ростом заболеваемости коронавирусом была введена обязательная вакцинация от COVID-19 для отдельных категорий граждан. В основном это представители профессий, которые предполагают частые контакты в людьми.