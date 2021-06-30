Партия «Яблоко» потребовала привлечь к ответственности организаторов «Алых парусов»
Председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков обратился к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой привлечь к ответственности организаторов фестиваля выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге на фоне роста заболеваемости коронавирусом
Председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков обратился к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой привлечь к ответственности организаторов фестиваля выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге на фоне роста заболеваемости коронавирусом.
Напомним, что на празднике присутствовало около 40 тысяч человек. Судя по фотографиям и видеозаписям с места событий никто из присутствующих не соблюдал социальную дистанцию, а защитные маски носили единицы.
«Для любого человека, имеющего даже минимальное знание о массовых уличных праздниках, очевидно, что выполнение защитных мер при таком формате было заведомо невозможно», - написал Николай Рыбаков в своем заявлении.
Политик считает незаконным решение Смольного о проведении мероприятия «Алые паруса» в традиционном формате, а также согласование Роспотребнадзором того, что количество участников праздника будет составлять более 500 человек. Позже власти Петербурга заявили, что праздник посетили около 40 тысяч человек.
Массовое мероприятие состоялось на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации по коронавирусу в северной столице. В городе ежедневно выявляют более тысячи новых случаев заражений, однако в Смольном и Кремле считают, что «Алые паруса» прошли в соответствии с санитарными требованиями.