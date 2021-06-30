Власти Кузбасса решили отметить 300-летние со дня образования региона на фоне роста заболеваемости COVID-19
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев разрешил проведении с 6 по 10 июля массовых мероприятий, посвященных 300-летию образования региона. Празднование состоится на фоне роста заболеваемости коронавирусом
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев разрешил проведении с 6 по 10 июля массовых мероприятий, посвященных 300-летию образования региона. Празднование состоится на фоне роста заболеваемости коронавирусом.
Программа праздника включает торжественный прием, праздничные мероприятия в муниципалитетах, фестиваль национальных культур «Хоровод дружбы», концерт звезд российского шоу-бизнеса, авиационный парад и салют, сообщает Znak.com.
Кемеровские СМИ при этом сообщат, что чиновники ждут на празднования 300-летия со дня образования региона президента Владимира Путина. Его визит предположительно может состояться 6 июля.
Отметим, что на Кузбасе, как и во многих других регионах страны, сейчас растет заболеваемость коронавирусом. За прошедшие сутки в области выявили 165 случаев заражения.