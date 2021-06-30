30 июня 2021, 11:33
Власти Ямало-Ненецкого АО ужесточили правила въезда в регион
Власти Ямало-Ненецкого АО ужесточили въезд в регион в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Теперь в округ могут въехать только местные жители и привитые иногородние граждане
Фото: pravdaurfo.ru
Власти Ямало-Ненецкого АО ужесточили въезд в регион в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Теперь в округ могут въехать только местные жители и привитые иногородние граждане. Также возможен въезд по отрицательному ПЦР-тесту.
В соответствии с постановлением губернатора автономного округа Дмитрия Артюхова, ПЦР-тест должен быть сделан не позднее, чем за три дня до приезда в регион. Полностью привитые россияне должны показать сертификат о полной вакцинации с QR-кодом. Несовершеннолетним гражданам никаких справок при въезде в ЯНАО предоставлять не нужно.
Губернатор отметил, что в начале пандемии основными очагами коронавирусной инфекции были вахтовые поселки, куда каждые 3-4 недели приезжали новые работники из разных регионов страны.