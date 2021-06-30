В Урюпинске выпускнику школы не выдали аттестат из-за долга за питание
В Урюпинске Волгоградской области ученику 9-го класса одной из городских школ отказали в выдаче аттестата из-за его долга за питание. Мать выпускника обратилась в прокуратуру
В Урюпинске Волгоградской области ученику 9-го класса одной из городских школ отказали в выдаче аттестата из-за его долга за питание. Мать выпускника обратилась в прокуратуру.
Женщина рассказала, что одна воспитывает двоих детей. В связи с тяжелым материальным положением у нее образовалась задолженность перед школой за питание сына-девятиклассника.
Директор школы заявил женщине, что пока долг за питание не будет погашен, аттестат ее сыну не выдадут. При этом отмечается, что ученик успешно сдал выпускные экзамены.
В прокуратуре заявили, что аттестаты об окончании школы выдаются всем ученикам, которые успешно прошли аттестацию. С долгом за школьное питание выдача аттестата никак не связана. Взыскание задолженности должно осуществляться в гражданско-правовом порядке.
Директор урюпинской школы объявили предостережение о недопустимости нарушений законодательства, а выпускнику выдали аттестат.