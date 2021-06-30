30 июня 2021, 08:18
Власти Чехии запретили своим гражданам ездить в Россию из-за коронавируса
Минздрав Чехии запретил своим гражданам поездки в страны с «экстремальным» риском заболевания COVID-19. В список таких стран вошла России, где ежедневно выявляют более 20 тысяч новых случаев заражения коронавирусом
Фото: bloknot.e-agora.ru
Минздрав Чехии запретил своим гражданам поездки в страны с «экстремальным» риском заболевания COVID-19. В список таких стран вошла России, где ежедневно выявляют более 20 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.
Гражданам Чехии запрещено посещать Россию и другие страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой с 1 по 31 июля, сообщает РИА Новости.
«Запрет не распространяется на граждан данных стран, а также на поездки, которые не могут быть отложены и должны быть предварительно объявлены в МИД Чехии», - говорится в официальном заявлении МИД Чехии.
Напомним, что ранее власти Германии запретили российским гражданам въезд в страну из-за распространения новых штаммов коронавируса.