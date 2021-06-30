Власти Тувы закрыли все детские лагеря после вспышки коронавируса в «Байлане»
Власти республики Тува приняли решение о досрочном прекращении работы всех детских лагерей в регионе из-за вспышки коронавируса в лагере «Байлан». Напомним, что в этом учреждении после начала первой смены COVID-19 был выявлен у 66 детей и восьмерых сотрудников
Власти республики Тува приняли решение о досрочном прекращении работы всех детских лагерей в регионе из-за вспышки коронавируса в лагере «Байлан». Напомним, что в этом учреждении после начала первой смены COVID-19 был выявлен у 66 детей и восьмерых сотрудников.
В администрации региона сообщили, что вторая и третья смена в оздоровительных лагерях не состоится. С 30 июня всех детей начнут отправлять по домам, а родителям вернут деньги за путевки, пишет РБК.
Всего в Туве в начале июня открылись 65 оздоровительных лагерей.
Напомним, что в лагере «Байлак» после открытия у одного из детей появились симптомы ОРВИ. В больнице у него выявили коронавирус. Всех отдыхающих и сотрудников лагеря протестировали на COVID-19. У 66 детей и 8 взрослых тесты оказались положительными. По факту происшествия в лагере возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.